Saiba por que a Globo renovou contrato com a bolsonarista Cássia Kis

247 - Diferente dos rumores que correram na internet, a Globo renovou o contrato com Cássia Kis. A atriz, que está no ar em Travessia como Cidália, segue em contrato exclusivo com a emissora até 2025. De acordo com o Notícias da TV , a decisão foi tomada para evitar acusações de perseguição política por parte da empresa.

A ideia segue a linha de que outros contratados da empresa teriam comportamentos semelhantes aos da veterana. Isso porque a demissão dela seria justificada pela participação em atos antidemocráticos e difusão de fake news.

Embora não tenha sido citado como possível motivo de demissão e a Globo não tenha comentado o caso, em novembro de 2022 a emissora recebeu denúncias contra Cássia Kis de um grupo de 15 funcionários. Entre as acusações estão casos de homofobia e assédio moral.

Futuro de Cássia Kis

Embora a atriz esteja com contrato renovado, ela anunciou que Travessia seria a última novela da carreira dela.

