Saiba quais são os dois estados que foram rebaixados pelo jornalismo da Globo após onda de demissões

247 - A Globo decidiu rebaixar Recife e Belo Horizonte após a série de demissões que fez na semana passada. A líder de audiência vai abolir o cargo de diretor de Jornalismo nas duas capitais para economizar. Os executivos Marcelo Moreira e Jô Mazzarolo não terão substitutos. Os atuais chefes de redação seguem nas funções, mas passam a se reportar ao Rio de Janeiro.

De acordo com o portal Notícias da TV, os chefes de redação vão cuidar do dia a dia da equipe e tomar decisões mais burocráticas sobre reportagens, linha editorial e contratações de profissionais. As escolhas de apresentadores e de repórteres, além de outras decisões relevantes, só serão tomadas pelo comando na capital fluminense.

