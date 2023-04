Saiba quais são os Globais veteranos que por enquanto estão protegidos de demissão na emissora

Apoie o 247

247 - A Globo promove cortes em suas redações e dezenas de profissionais foram demitidos nos últimos dias. Apenas nesta quarta-feira nomes de peso como Eduardo Tchao, Flávia Jannuzzi, Mônica Sanches e Arthur Guimarães foram desligados.

No entanto, a emissora negou as demissões de Zileide Silva, Heraldo Pereira, Cecilia Malan e Ilze Scamparini, veteranos da casa e ativos em seus respectivos programas.

“A Globo divulgou internamente seus resultados de 2022. Novamente, a empresa fechou o ano com prejuízo. O valor foi de R$ 41 milhões negativos no ano passado. Em 2021, o prejuízo havia sido de R$ 121 milhões”, informa o jornalist Guilherme Ravache em sua coluna no portal Splash, do UOL.

