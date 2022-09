Saiba qual foi o boicote que Ivete Sangalo sofreu após puxar coro contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Ivete Sangalo foi vetada das campanhas publicitárias dos supermercados Guanabara, do Rio de Janeiro. A cantora era a garota-propaganda da marca desde 2012, mas teve sua imagem desvinculada no fim do ano passado. Na mesma época, viralizou nas redes sociais um vídeo em que a famosa apoia um coro contra o presidente Jair Bolsonaro em um show. O registro revoltou apoiadores do político, que ameaçaram a rede de boicote. A reportagem é do portal Na Telinha.

Sempre tachada como “isentona” por críticos de Jair Bolsonaro, Ivete Sangalo não se intimidou com os gritos contra Bolsonaro em um show realizado em dezembro de 2021, em Natal (RN). Na ocasião, o público gritava “Vai tomar no c*” para o chefe do Executivo. A artista então incitou o coro. “Não ouvi”, gritou, dizendo em seguida: “Tá baixinho”. E ainda arrematou: “[Ele] vai acabar escutando de tão alto que foi”.

Apoiadores de Bolsonaro ficaram irados com a manifestação da cantora e puxaram ataques contra a famosa, que hoje comanda o Pipoca da Ivete, na Globo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.