Saiba quem é a deputada bolsonarista que associou Xuxa à pedófila e será processada

247 - Xuxa Meneghel está processando a deputada bolsonarista Rosane Felix (PSD) por associá-la à pedofilia e à exploração infantil. De acordo com documentos obtidos pelo Notícias da TV e reproduzida em reportagem no portal, o processo por danos morais foi distribuído no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 4 de fevereiro e foi motivado por declarações feitas pela parlamentar em 2020.

Em 6 de agosto de 2020, Rosane, que é presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) fez uma moção de repúdio ao livro Maya: Bebê Arco-íris, escrito por Xuxa. Na obra, a comunicadora conta a história de uma recém-nascida que tem duas mães, inspirada em duas amigas da vida real da loira.

Na época do lançamento do livro, a mãe de Sasha Meneghel havia defendido a publicação como uma forma de fazer as crianças entenderem que "o amor é mais importante".

A apoiadora do presidente Jair Bolsonaro criticou a iniciativa da apresentadora. "Para ensinar o amor e o respeito ao próximo não precisa escrever livro LGBT. Isso se aprende com boas maneiras dentro de casa e na escola. Já não basta a pedofilia, a exploração sexual infantil, e agora tem isso? Deixem as nossas crianças em paz!", afirmou a deputada na moção, que acabou publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

"Elas precisam ser incentivadas a brincar, jogar bola, andar de bicicleta, brincar de pique, de boneca! Criança não tem que ser induzida a pensar em sexo ou sexualidade", defendeu a parlamentar.

Procurado pela reportagem, Carlos Amorim, advogado de Xuxa Meneghel no caso, disse que o processo foi aberto primeiramente em 24 de agosto de 2020 em São Paulo, mas um juiz da capital paulista entendeu que a competência é do Rio de Janeiro.

