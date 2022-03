Saída de Fátima Bernardes provoca mudanças e Globo já tem jornalista para ocupar seu lugar

Apoie o 247

247 - Um dos principais nomes da GloboNews desde seu lançamento em 1996, Maria Beltrão pode participar da dança das cadeiras que será promovida na Globo por causa da saída de Fátima Bernardes das manhãs da emissora. Patrícia Poeta deverá assumir o Encontro no segundo semestre e deixar seu lugar vago no É de Casa. O nome da comandante do Estúdio i é o preferido para o cargo na atração de sábado. A reportagem é do portal Notícias da TV

Maria atende bem ao perfil que a emissora busca para seus programas de variedades. Além de transitar com carisma por pautas de comportamento, ela imprime a credibilidade do jornalismo na hora de tratar de assuntos quentes que surgem no ao vivo. Colocar mais notícias nesses programas é uma demanda da direção da Globo.

Patrícia Poeta já aguarda instruções para seu novo desafio. Fátima Bernardes e a direção da emissora já conversaram sobre sua saída e tudo será feito gradualmente. A criadora do Encontro vai passar o bastão e comunicar aos telespectadores os motivos que a levam a deixar o programa diário.

O mesmo será feito por Patrícia e Manoel Soares quando ela sair do É de Casa. Maria Beltrão surge como favorita para ocupar o lugar, atendendo a um desejo antigo do Entretenimento da empresa de tê-la na TV aberta. Maria tem carisma e grande aceitação com o público, principalmente aquele com alto poder aquisitivo. O Estúdio i, seu programa na GloboNews desde 2008, é um dos líderes de audiência.

Recentemente, uma pesquisa qualitativa do canal de notícias da Globo mostrou que Maria Beltrão é a âncora mais querida pelo público feminino que vê a GloboNews.

