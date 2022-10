Saída de Galvão da Globo tem reviravolta; entenda

Apoie o 247

ICL

247 - Galvão Bueno não vai mais deixar a Globo ao final da Copa do Catar. O narrador de 72 anos e a emissora renovaram o vínculo profissional, que já dura 41 anos, até o fim de 2024. No entanto, ambos vão entrar em uma espécie de "relacionamento aberto". O novo contrato permitirá que o comunicador faça outros trabalhos no streaming --sem precisar da aprovação da empresa-- e ainda assegura que ele estará na equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Galvão também será a voz de produtos e chamadas institucionais do Esporte da Globo para a divulgação de campeonatos. Com isso, ele continuará como o principal rosto da área na empresa. A aposentadoria só valerá mesmo para as narrações. Ele não mais comandará as transmissões ao vivo dos jogos.

Globo e Galvão mudaram de ideia porque entenderam que manter o vínculo seria proveitoso, não só pelo histórico que o jornalista tem na empresa, mas também pela quantidade de ideias de novos projetos que ele e o conglomerado de mídia passaram a ter juntos para os próximos anos.

No novo contrato, está descrito que o narrador dará prioridade na TV aberta para projetos idealizados por ele na Globo, em uma espécie de exclusividade para essa mídia. Na TV por assinatura, a emissora terá direito de vetar alguma participação ou produção que Galvão queira fazer em outro veículo. No streaming, não. Ele poderá fazer o que quiser, sem consulta prévia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.