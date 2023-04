Saída de Tucker Carlson da Fox está relacionada à acusação de fraude nas eleições dos EUA

Apoie o 247

(Reuters) - A Fox News e seu apresentador de maior audiência, Tucker Carlson, concordaram em se separar, menos de uma semana após a empresa de mídia Fox ter concordado em pagar 787,5 milhões de dólares em um processo de difamação no qual ele desempenhou papel importante.

Carlson abraçou questões conservadoras e expressou suas opiniões com um estilo que tornou seu programa de horário nobre, "Tucker Carlson Tonight", a atração de notícias à cabo com a maior audiência na faixa etária de 25 a 54 anos nos Estados Unidos. As ações da Fox fecharam em queda de 2,9% com a notícia, divulgada pela empresa nesta segunda-feira.

A empresa de tecnologia de votação Dominion Voting Systems alegou em seu processo que Carlson permitiu que alegações falsas envolvendo a companhia sobre fraude eleitoral fossem ao ar em seu programa, enquanto lançava dúvidas sobre a plausibilidade dessas alegações em mensagens privadas que surgiram em processos judiciais.

Carlson também é peça-chave em outras batalhas legais enfrentadas pela Fox, incluindo uma ação movida por sua ex-chefe de reservas Abby Grossberg, que disse que a Fox a forçou a testemunhar no caso da Dominion.

O próximo movimento de Carlson ou o motivo de sua saída não são claros.

"Agradecemos a ele por seu serviço à rede como apresentador e, antes disso, como colaborador", disse a Fox News em comunicado. Enquanto a saída deixa a Fox sem uma de suas maiores estrelas, os anunciantes têm fugido do programa de Carlson à medida que o ex-apresentador abraçava assuntos controversos.

