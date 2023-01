Sakamoto: Bolsonaro deixou uma "crise humanitária sem precedentes" na terra dos indígenas yanomami

De acordo com o jornalista, "garimpeiros são parte da base de apoio de Bolsonaro" edit

247 - Em sua coluna publicada neste sábado (21) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto Jair Bolsonaro (PL) repercutiu as informações de desnutrição grave em que se encontram índios yanomami, em Roraima. "Uma crise humanitária sem precedentes", disse.

De acordo com o jornalista, "garimpeiros são parte da base de apoio de Bolsonaro". "Garimpeiros ilegais levaram malária, contaminação por mercúrio e violência ao maior território indígena do país, localizado em Roraima, protegidos por Bolsonaro - que deu salvo-conduto à invasão, desmobilizando as estruturas de fiscalização".

O colunista reforçou que o governo Bolsonaro "não garantiu atendimento à saúde, vacinação e oferta de medicamentos e de alimentos". "Tanto que investigações têm apontado que participaram e ajudaram a organizar atos golpistas. Durante quatro anos, o governo Bolsonaro atuou pela aniquilação de povos e comunidades tradicionais".

