Sakamoto: "Bolsonaro tenta preencher estômago vazio do trabalhador com armas e aborto"

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (1) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto critica Jair Bolsonaro. "Incapaz de dar boas notícias sobre a inflação (cujos dois dígitos vão devorando a comida na mesa das famílias) e sobre a renda dos trabalhadores (que caiu 7,9% em um ano, segundo o IBGE), desembesta a falar de armas, aborto, gênero, religião e comunismo a fim de entreter e distrair a multidão. O povo tem fome? Que coma motociata", diz.

"Foi o que ele fez em mais um ato de campanha eleitoral, desta vez em Jataí (GO), nesta terça (31), quando adotou o combo completo junto a um público que lhe é simpático", acrescenta.

De acordo com o jornalista, Bolsonaro "já deixou claro que prefere ser chamado de golpista do que de Bolsocaro, até porque, apesar de ameaças de golpe serem gravíssimas, o povão está mais preocupado - e com toda a razão - se vai ter comida no jantar dos filhos". "E não perdoará governante que deixar faltar".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Blog do Sakamoto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE