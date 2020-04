Sakamoto: Bolsonaro vai sendo descascado na mesma cozinha em que frita Mandetta

De acordo com o jornalista Leonardo Sakamoto, "Bolsonaro tem demonstrado, desde a posse, uma grave insegurança no exercício de suas funções". "Essa insegurança aliada a uma boa dose de paranoia conspiracionista fazem com que ele gaste tempo para conter sua própria equipe - Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro, Paulo Guedes" edit

247 - "Desde que percebeu que sua exoneração seria inevitável, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, resolveu dar o troco", escreve o jornalista Leonardo Sakamoto. "Com isso, a autoridade, a competência e a sanidade do presidente da República vêm sendo abertamente questionadas por um subordinado com mais aprovação que ele. Uma novidade para um Jair Bolsonaro que se acostumou a fritar e humilhar ministros em público".

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro tem demonstrado, desde a posse, uma grave insegurança no exercício de suas funções". "Há um rosário de declarações suas reafirmando-se, de forma patética, como capitão, timoneiro, presidente da República - esquecendo que chefia pode até ser dada, mas liderança se conquista. Essa insegurança aliada a uma boa dose de paranoia conspiracionista fazem com que ele gaste tempo para conter sua própria equipe - Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro, Paulo Guedes".

"O que deve estar passando pela cabeça desse mandatário inseguro ao verificar que um subordinado resolveu não se demitir diante de seus ataques, que sabe usar a imprensa a seu favor, vendendo uma boa imagem, e que é visto como mais essencial que ele próprio para o desafio atual?", questiona.

