Sakamoto: Brasil bate recorde de mortes enquanto Bolsonaro brinca com o Exército

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto, em sua coluna no UOL, lembrou que “enquanto o presidente da República gasta tempo e energia para que o comando das Forças Armadas seja usado para ameaçar quem se opuser a ele, o país que governa (sic) registrou 3.668 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas. Um novo recorde”.

“É como se cinco brasileiros morressem a cada dois minutos empregados por Jair Bolsonaro para exigir a cabeça do comandante do Exército, general Edson Pujol, ao novo ministro da Defesa, general Braga Netto”, destacou.

“Ou 153 mortos a cada hora utilizada pelo presidente para explicar ao novo ministro da Justiça, delegado Anderson Torres, sobre seu desejo de reorganizar as polícias militares do país sob comando do governo federal”, argumentou.

Segundo Sakamoto, Bolsonaro “se encontra enfraquecido”. “Quando está acuado, ataca. E o ataque é usado para afugentar, mas também como cortina de fumaça”, afirmou.

