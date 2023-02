Sakamoto: 'com vitória de Pacheco, Lula vence Bolsonaro pela segunda vez em três meses'

O jornalista, no entanto, fez um alerta para possíveis embates entre governo e oposição no Congresso edit

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma "Lula venceu Jair Bolsonaro pela segunda vez em três meses", após a vitória de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre Rogério Marinho (PL-RN) na disputa pela presidência do Senado nesta quarta-feira (1).

"Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reconduzido à Presidência do Senado Federal, com 49 dos 81 votos", diz. "Caso sua base tenha a mesma quantidade de votos que Pacheco, conseguirá aprovar propostas de emenda à Constituição contando apenas com ela", continua.

"Por outro lado, a oposição mostra que, mantendo os votos conferidos a Marinho, ela terá o suficiente para poder pedir a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal. Uma CPI, como a que foi instalada para analisar as ações do governo no combate à covid-19, precisa da assinatura de 27 senadores", acrescenta.

