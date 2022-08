Sakamoto: 'desempenho de Lula no Jornal Nacional assustou Bolsonaro e aliados'

Apoie o 247

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto afirmou em comentário no Uol News que Jair Bolsonaro e aliados ficaram surpresos com o desempenho do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na entrevista dessa quinta-feira (25) ao Jornal Nacional. "O fato é que Lula é melhor comunicador que Bolsonaro", afirmou o colunista.

"Bolsonaro ficou assustado com o desempenho do Lula. Conversei com algumas pessoas em Brasília, ligadas ao presidente. Não se imaginava que o desempenho do ex-presidente seria bom", continuou Sakamoto.

De acordo com o jornalista, Lula não teve uma entrevista fácil no Jornal Nacional. (A Globo) "Não pegou leve", disse, acrescentando que o ex-presidente teve um resultado "positivo". "Isso assusta Bolsonaro", disse.

Jornalistas como Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão, Leilane Neubarth e Vera Magalhães também fizeram elogios ao ex-presidente.

