Sakamoto diz que Bolsonaro domesticado é ficção: 'elite o quer como 3ª via de si mesmo'

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto criticou a ideia de que Jair Bolsonaro irá moderar seu discurso e comportamento político, como apresentado pela revista Veja na edição que circula nesta sexta-feira (24).

Em artigo, o colunista do UOL disse que a cada ataque de Bolsonaro à democracia, representantes do mercado financeiro e da burguesia brasileira fica indignada e surpresa, mas celebra a "mudança de opinião" quando o capitão recua.

"Esse grupo deve ter tido uma sensação de alívio próximo de um orgasmo diante de entrevista da revista Veja, desta semana, em que o presidente prometeu não 'melar' as eleições do ano que vem, garantindo que o pleito será realizado. Além disso, afirmou que 'a chance de golpe é zero'", escreveu Sakamoto.

Para o jornalista, uma parte do mercado financeiro nunca esteve preocupada com a proteção da democracia, mas com a liberdade para "poder ganhar mais e mais rápido", inclusive passando por cima de regulações que preservam direitos sociais, trabalhistas e ambientais.

"Ironicamente, se continuar vendendo a si mesmo como moderado nessa fase de recuo, Bolsonaro corre o risco de ser escolhido por parte da elite econômica como o nome da terceira via a si mesmo", avaliou.

