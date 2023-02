Sakamoto: 'passada de pano para Pazuello incentivou golpismo entre militares'

O colunista fez referência à impunidade do general Eduardo Pazuello após ter participado de um ato com Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada nesta sexta-feira (17) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma que a decisão do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello estimulou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) a cometerem atos golpistas em 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O colunista fez referência à impunidade de Pazuello após o ex-ministro da Saúde participar de um ato político em 2021, quando ainda era general da ativa. O militar estava acompanhado de Jair Bolsonaro (PL).

Para Sakamoto, a decisão do exército passou uma mensagem que incentivou a defesa de um golpe por militares. "Que mensagem passou? Que o exército estava permitindo aos seus membros da ativa, soldados, cabos, sargentos, tenentes, majores, capitães, coronéis, generais, declararem, participarem de ações politicas. E onde isso desagua? No 8 de janeiro", disse.

Leia a íntegra no Blog do Sakamoto

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.