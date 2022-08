Sakamoto: PF precisa revelar se empresários bolsonaristas financiam atos golpista do 7 de Setembro

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto afirma, em sua coluna no UOL, que a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (23), contra empresários bolsonaristas que sugeriram o apoio a um eventual golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito, “pode ajudar a responder é se eles estão financiando as micaretas golpistas convocadas para o 7 de setembro por Jair Bolsonaro e seus aliados”.

Para Sakamoto, “o comportamento desses empresários não pode ser equiparado a uma conversa de bar entre amigos. Eles são engajados, articulados e tem à sua disposição bilhões de reais para poderem implementar seus pontos de vista, a despeito da democracia. Não temos acesso ao pedido da Polícia Federal, nem à decisão judicial para saber quais fatos foram considerados para tanto. Mas ela pode ser uma bomba para o presidente”.

“As fortunas desses empresários vêm sendo empregadas para o impulsionamento de conteúdos contra urnas eletrônicas e o sistema eleitoral? O dinheiro deles é investido no ataque às instituições democráticas e seus integrantes? Recursos estão sendo gastos para a promoção das mesmas ideias que eles compartilhavam em seu grupo de mensagens? Há muitas perguntas a responder, observa o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O colunista destaca, ainda, que “também há o temor de que empresários bolsonaristas tenham se organizado para impulsionar ilegalmente, durante o período eleitoral, conteúdos contra o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e adversários do presidente da República”. “A operação da PF foi autorizada pelo STF, mas nada impede que informações sejam compartilhadas com futuros processos a serem abertos na Justiça Eleitoral'', ressalta mais à frente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Apesar de todo processo de investigação cuidadoso e justo ser naturalmente lento, pode-se esperar consequências de curto prazo da operação da Polícia Federal - que caiu como uma bomba entre os endinheirados bolsonaristas. Muitos vão pensar 22 vezes antes de colocar dinheiro (ou colocar dinheiro de novo) no projeto golpista do presidente da República. Esse pessoal pode ter a ideologia que for, mas não ficou rico queimando dinheiro”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.