Sakamoto: 'se Bolsonaro não frear seus apoiadores, teremos banho de sangue'

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto repercutiu o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho e afirmou, nesta segunda-feira (11), que Jair Bolsonaro (PL) "precisa começar a frear seus seguidores".

"Se não frear, nós teremos um banho de sangue até as eleições. O problema é que [Bolsonaro] não vai fazer isso porque, na concepção dele, precisa desse povo engajado, inclusive para dar golpe de Estado se necessário", disse o colunista em participação no Uol News.

"O que aconteceu durante mais de três anos e meio? Bolsonaro plantou intolerância e ódio, e fez com que as pessoas odiassem os adversários. Ele plantou o ódio e [fez com que] as pessoas corram atrás de armas para defender aquilo que acreditam, o que eles chamam de 'liberdade', mas na verdade é para defender o governo [de Bolsonaro] e seus interesses", disse.

