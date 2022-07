Sakamoto: 'se nada for feito contra a violência política, começaremos a ter mortes no processo eleitoral'

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada nesta sexta-feira (8) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma que, "não por falta de aviso, a violência política está escalando com o processo eleitoral". "E se nada for feito, começaremos a ter mortes", continua.

De acordo com o jornalista, Jair Bolsonaro (PL) "deveria ser o primeiro a condenar ações como essas, pedindo à sua militância que não use de violência no processo eleitoral". "Infelizmente, ele age no sentido oposto, alimentando a intolerância", diz.

"Bolsonaro deveria frear aqueles que atiçou, adotando um discurso de paz, não de guerra. O que, claramente, não deve acontecer. O presidente quer e precisa dessa violência para manter o engajamento de seus seguidores", complementa.

