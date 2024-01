Sam Altman diz que ChatGPT quer remunerar jornais por conteúdo

O presidente-executivo recontratado pela OpenAI citou o jornal The New York Times edit

247 - Presidente-executivo que foi demitido e imediatamente recontratado pela OpenAI, Sam Altman disse ter oferecido "muito dinheiro" ao The New York Times (EUA) para usar seu conteúdo no ChatGPT. O dirigente afirmou estar disposto a remunerar veículos de imprensa.

"Para mostrar, olha, é isso o que aconteceu no dia, em tempo real, e gostaríamos de pagar por isso, direcionar os acessos para eles (NYT). É isso, mostrar a informação deles quando o usuário pergunta, não treinar o modelo de linguagem", afirmou em um painel batizado de "Tecnologia em um Mundo Violento" durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

"Nós queríamos pagar ao New York Times muito dinheiro para usar o conteúdo deles, mas eles não quiseram, e o processo nos surpreendeu", disse.

