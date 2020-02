Sâmia Bomfim: novo diretor da Secom recebeu prêmio do governo por cometer crimes de ódio na internet

O publicitário Luiz Galeazzo já fez comentários ofensivos contra a deputada federal do PSOL e ainda contra a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 edit

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) criticou a nomeação do publicitário Luiz Galeazzo, novo diretor do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Bolsonaro, que já fez postagens gordofóbicas contra ela nas redes sociais.

Galeazzo também já ofendeu a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em março de 2018, além de outras mulheres.

Depois de sua nomeação, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) passou a publicar fotos íntimas dele, assim como o Youtuber Felipe Neto resgatou outras mensagens ofensivas.

Para Sâmia, o publicitário acabou sendo premiado pelo governo Bolsonaro por cometer crimes de ódio na internet.