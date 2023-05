São Paulo terá encontro de blogueiros e ativistas digitais no sábado

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - A Comissão Estadual de Blogueiros e Ativistas Digitais, com o apoio do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, realiza no próximo sábado (6) o 4º Encontro Estadual de [email protected] e Ativistas Digitais de São Paulo. O evento ocorrerá na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo (Sindsep), no Centro Velho da capital, das 9h às 17h.

O objetivo do encontro é debater formas de fortalecimento da mídia alternativa. Também estarão em discussão propostas para a democratização da comunicação e a regulação democrática da mídia e das plataformas digitais.

“Nosso desafio é garantir que a diversidade esteja presente, promovendo troca de experiências com blogueiros, ativistas e lideranças indígenas, pretas, LGBTQIA+, parlamentares e especialistas em mídias digitais para que estejamos preparados para ocupar as redes, nos fortalecer e defender a democracia”, afirma o jornalista Aparecido Araújo Lima, o Cidoli, um dos organizadores.

O #4BlogProgSP contará com a participação do coordenador do Barão de Itararé, Altamiro Borges e da jornalista Cris Guterres, colunista do blog Universa, apresentadora da Estação Livre TV Cultura, host e produtora do Meteora Podcast. As jornalistas Gisele Alexandre, do Mural das Periferias, e Laís Diogo, do Periferia em Movimento, também trazem suas vivências na produção de jornalismo nas quebradas.

Programação

Após o café da manhã e a distribuição de materiais, às 9h, a mesa de abertura tem como tema Comunicação e Fortalecimento da Democracia. Participam, como debatedoras, a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) e a coordenadora-geral da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Marina Pita. A mediação fica por conta da jornalista Alessandra Jorge.

Na sequência, o professor e jornalista Laurindo Lalo Leal Filho e professor e o sociólogo Sérgio Amadeu debatem a Regulação democrática da mídia e das plataformas digitais (big techs). A professora Nelice Pompeu, do Movimento Escolas em Luta e do Coletivo Resistência, faz a mediação.

Na parte da tarde, Altamiro Borges e o jornalista e vice-presidente da TVT Paulo Salvador debatem o Financiamento e as dificuldades das midias independentes, com mediação do professor e midiativista Emílio Lopez.

Por fim, a mesa Mídia Periférica e Indígena terá a participação das jornalistas Lais Diogo, que atua na produtora Periferia em Movimento, e Gisele Alexandre, fundadora do podcast Manda Notícias e editora-chefe do jornal independente Espaço do Povo. O jornalista Anderson Moraes, fundador do Jornal Empoderado e diretor do Barão de Itararé, coordena a discussão.

As inscrições para o #4BlogProgSP custam R$ 50 e R$ 26 (estudantes) e podem ser pagas via Pix, boleto ou cartão de crédito. Mais informações no site do Barão.

