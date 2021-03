Sarah, do BBB, diz que deixou de seguir Jair Bolsonaro antes de entrar no reality para não ser "cancelada"

Uma das favoritas até o momento ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil (BBB) disse, na madrugada desta segunda (1º), que deixou de seguir Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais antes de entrar no reality com medo de ser cancelada edit

247 - Uma das favoritas até o momento ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 21, Sarah disse, na madrugada desta segunda (1º), que deixou de seguir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais antes de entrar no reality com medo de ser cancelada. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A brasiliense fez a revelação durante conversa com Fiuk, Lumena, Camilla e Thaís. O grupo conversava sobre vazamentos que ocorreram durante o período de seleção dos confinados do BBB."Uma menina, eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou", afirmou Thaís.

