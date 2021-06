Alvo de críticas, Sarah diz ser “Fora Lula” e também "Fora Bolsonaro"

Por Luiz Prisco, no Metrópoles - A fala de Juliana Paes, que defendeu seu direito de ser contrária a Jair Bolsonaro (sem partido) e a “essa oposição que está surgindo aí”, segue dando o que falar. De fato, o vídeo provocou um racha entre as principais celebridades do país: recém-colocada no time dos famosos, a ex-BBB Sarah Andrade apoiou a atriz e, agora, está tendo que lidar com várias críticas nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (4), a #ForaSarah está entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasileiro. O público está “cancelando” (mais uma vez). Ela já foi alvo de críticas por defender Jair Bolsonaro em sua participação no BBB.

Sarah Andrade comentou no post de Juliana Paes. Um fã da ex-BBB, então, alegou que teria hackeado a conta dela. A ex-sister respondeu: “Não, meu amor, hackearam nada não! Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu, Sarah, sou #FORABOLSONARO e também sou #FORALULA. Acho que nós, brasileiros, merecemos mais! Muito mais”.

Após a fala, a brasiliense virou alvo de várias críticas. Veja:

"aí tadinha foi cancelada no reality porque votou no Bolsonaro em 2018" corta pra Sarah fazendo papel de bolsominion dela no vídeo da Juliana Paes em 2021 #ForaSarah pic.twitter.com/RG3gHNhjIx — 𝖌𝖗𝖆𝖟𝖆𝖉𝖊𝖚𝖘 (@_GMGSN) June 4, 2021

Gente, vcs precisam entender que a Sarah é #ForaBolsonaro e #ForaLula pq ela vai votar na Juliette. Não precisa desse choque todo #ForaSarah pic.twitter.com/7LJzJcSYl1 June 4, 2021

E eu sou muito feliz por ter sido #FORASARAH 💁🏼‍♀️✨🤸‍♀️ https://t.co/bjkVEMcf4D — apocaline (@a_tolada) June 4, 2021





Juliana Paes

Glória Pérez

Rafael Cardoso

Letícia Spiller

Agatha Moreira

Marcos Palmeira

Dani Suzuki

Eri Johnson

Elizângela #ForaSarah #ForaBolsonaro



pic.twitter.com/Zw1S6E5tTT — Scarlet Bitch (@felipeiury31) June 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.