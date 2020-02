Sardenberg: 'daqui a pouco, Bolsonaro dá razões para impeachment, se é que já não está dando'

O jornalista Carlos Alberto Sardenberg criticou o insulto de Jair Bolsonaro, com insinuação sexual, à repórter Patricia Campos Melo, do jornal Folha de S.Paulo. "Daqui a pouco, ele dá razões para um pedido de impeachment, se é que já não está dando. Este não é o comportamento de um presidente da República. Ele quebrou o decoro (com essa declaração)", afirmou edit