Sardenberg: quem vai punir os crimes de Bolsonaro?

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Carlos Alberto Sardenberg alerta para a necessidade de punição contra Jair Bolsonaro. "Quem vai apanhar e punir os crimes do presidente?", questiona. De acordo com o jornalista, os irregularidades vão "desde as ofensas e ataques ao sistema democrático (as ameaças de golpe) até o desleixo e a corrupção na compra de vacinas".

"Podem-se incluir aqui as coisas aparentemente menores, como o incêndio na Cinemateca ou a paralisação da Plataforma Lattes, do CNPq. Nesses dois casos, é evidente a péssima administração dos órgãos federais. A Cinemateca está sem gestor há meses. No dia do incêndio, o governo lançou edital para contratar. É uma confissão, não é mesmo?", continua.

"Então temos: ameaças à estabilidade institucional; ataques à liberdade de imprensa; vidas perdidas por falta de vacinas e políticas sanitárias nacionais; e desastres administrativos, com danos à população e ao interesse público".

