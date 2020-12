SBT ameaça Globo e Record com transmissão de vitória do Palmeiras pela Libertadores

247 - A transmissão da vitória do Palmeiras sobre o Libertad (PAR) por 3 a 0 pelas quartas de finais da Libertadores da América, nessa terça-feira (15), rendeu ao SBT audiência acima da média para os seus padrões.

Segundo o UOL Esporte, a partir de dados consolidados de audiência na Grande São Paulo, a transmissão comandada por Téo José com comentários de Mauro Beting e Jorginho marcou 9,7 pontos com picos de 11,2.

"No mesmo horário, a Record ficou com 10,2 pontos, com a exibição das novelas "Amor Sem Igual" e "Jesus" e o reality show "A Fazenda 12", que está em reta final. Com a novela "A Força do Querer" e o musical "The Voice", a Globo foi líder com 23,1 pontos. Band, RedeTV! e Cultura marcaram 1 ponto. Foi o recorde de audiência do SBT nas noites de terça-feira em 2020", afirma o UOL.

