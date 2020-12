SBT e Disney avaliam comprar direitos da Fórmula 1 no Brasil

247 - Após comprar os direitos de exibição do campeonato brasileiro, o SBT planeja adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1, cujo atual contrato, com a Globo, termina ao fim desta temporada. Por enquanto, um contato inicial foi realizado com a Liberty Media, que vê a situação com bons olhos.

A ação da emissora de aquisição será em conjunto com o canal Disney.

Segundo apurou a reportagem do portal UOL, a ideia é que o canal de Silvio Santos exiba a corrida em TV aberta nas manhãs de domingo a partir de 2021. Já a Disney, com a ESPN Brasil, entraria no lugar do Sportv atualmente.

