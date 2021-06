SBT faz defesa escancarada de Bolsonaro: 'não critique o governo nem em pensamento'

A emissora diz estar colocando em prática uma iniciativa de exibir em sua programação todos os capítulos e versículos da Bíblia. Nesta semana, foi exibido o versículo 20 do capítulo 10, de Salomão edit

247 - O SBT, emissora de Silvio Santos, defensora de primeira hora de Jair Bolsonaro, tem veiculado em sua programação trechos do livro Eclesiastes, do Antigo Testamento, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Nesta semana, a emissora exibiu o versículo 20 do capítulo 10, de Salomão: "não critique o governo mesmo em pensamento e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderia ir contar a ele o que você disse".

O SBT esclarece que não se trata de um comercial, e sim de uma iniciativa própria de veicular todos os capítulos e versículos da Bíblia.

