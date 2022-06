SBT se recusa a seguir com testagem de Covid após protestos de atores

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Com o aumento da contaminação por Covid-19 em todo o país, o SBT tem se recusado a fazer testagem em massa nos atores. O elenco de Poliana Moça reclamou da falta de testes, fez protestos e chegou a entregar um abaixo-assinado para a emissora.

De acordo com o colunista do UOL Fefito, atores pagaram testes com o próprio dinheiro quando apresentaram sintomas. Além disso, o elenco não é mais obrigado a usar máscaras durante as gravações que envolvem, principalmente, adolescentes, mas também conta com um grupo de idosos.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE