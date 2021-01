SBT vence e tira da Globo transmissão do Campeonato Carioca

O fim do monopólio da Globo na transmissão do futebol foi permitido pela medida provisória 984, assinada no ano passado edit

247 - O SBT venceu a Rede Globo na briga das emissoras para transmitir o Campeonato Carioca de 2021. Segundo O LANCE!, poucos detalhes separam a assinatura do contrato e o anúncio oficial.

Segundo reportagem do veículo, a proposta do SBT foi considerada mais flexível e “animou os clubes pelas oportunidades que o negócio proporciona e a abertura de novos horizontes”.

“A proposta da emissora de Silvio Santos se baseia em transmissões no SBT, na plataforma do Youtube e na criação de um canal de pay-per-view, nos moldes que a Conmebol criou no Brasil”, afirmou o artigo.

O SBT também tem os direitos de transmissão da Copa Libertadores, o maior campeonato de futebol da América Latina.

O fim do monopólio da Globo na transmissão do futebol foi permitido pela medida provisória 984 (“MP do Futebol”) assinada no ano passado por Jair Bolsonaro, que briga contra a emissora carioca.

A MP permitiu que o Flamengo quebrasse a cláusula de exclusividade da competição e transmitisse seus jogos em outra plataforma, o que fez a Globo rescindir o contrato com o campeonato estadual.

