‘Se o Mandetta cair, fudeu’, diz Felipe Neto

247 - O empresário e youtuber Felipe Neto comentou mais uma vez a situação do Governo Federal em seu Twitter, neste sábado, 4. Segundo ele, o fato do deputado federal do Rio Grande do Sul e ex-ministro de Michel Temer e Jair Bolsonaro, Osmar Terra (MDB), “começar a atacar publicamente a quarentena e isolamento não é coincidência”.

“Bolsonaro quer desesperadamente tirar o Ministro da Saúde, [Luiz Henrique] Mandetta, para colocar Osmar Terra, que é um imbecil olavista e conspiracionista”. O youtuber ainda afirma que “isso é estratégico” e conclui: “Se o Mandetta cair, FUDEU”. Confira.

