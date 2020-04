Secom gasta R$ 5,3 milhões em campanha para exaltar ações do governo Bolsonaro

247 - A equipe de Bolsonaro lançou nesta terça-feira (14), através da Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência), uma campanha publicitária para exaltar as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

A campanha apresenta o suposto objetivo do governo de “trabalhar para proteger a vida e os empregos", com custos de R$ 5,3 milhões dos recursos da Secom.

O termo de execução descentralizada da última sexta-feira (10), assinado pelo secretário adjunto de Comunicação, Samy Liberman, e pelo secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto de Araújo Junior, indica que os recursos da Secom foram destinados à Agência Calia.

