Segurança fez com que organizadores do debate na Band provassem comida que seria oferecida a Bolsonaro

247 - Além de uma vistoria rigorosa no prédio a TV Bandeirantes, a segurança de Jair Bolsonaro (PL) tomou uma medida inusitada no domingo (28), quando foi realizado o debate entre os presidenciáveis.

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a segurança bolsonarista pediu para que pessoas da organização do debate experimentassem os sanduíches que seriam servidos a Bolsonaro, temendo que algum deles estivesse envenenado.

"Eram pães com seis diferentes tipos de recheios, e os escalados para a missão tiveram que morder uma amostra de cada um dos lanches servidos no camarim. O pedido da segurança surpreendeu até mesmo pessoas ligadas à assessoria do presidente", relata a jornalista.

