Seguranças de Bolsonaro expulsa equipe da Globo de ato com ruralistas (vídeo)

Durante a visita de Jair Bolsoanro a uma fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, apenas a equipe da TV Glbo foi retirada por seguranças da Presidência da República do local

247 - A jornalista Mel Parizzi e o cinegrafista Idemar Marcatto, da TV Centro América, afiliada da Globo, foram expulsos, sob pena de prisão, por seguranças de Jair Bolsonaro em uma fazenda no município de Sorriso, no Mato Grosso, onde participava de ato com ruralistas.

“Como é que você entrou aqui? Vamos tirar a máscara”, diz o segurança, que segundo o Jornal Nacional chamou um major do Exército, que conduziu os dois jornalistas para fora da fazenda.

O Jornal Nacional classificou a ação como censura, porque apenas a equipe da Globo foi retirada do local.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram nota de repúdio à censura imposta à equipe.

Esse é o servidor da Presidência da República que censurou uma equipe da TV Centro América hoje pic.twitter.com/zEHDeaGcVW — Samuel Pancher (@SamPancher) September 19, 2020





