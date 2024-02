'Sem anistia', pedem internautas ao cobrar a prisão de golpistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas pediram a prisão de pessoas envolvidas no plano golpista investigado pela Polícia Federal (PF), por meio da Operação Tempus Veritatis ("A hora da Verdade").

Na rede social X, a expressão "sem anistia" chegou à seção Assuntos do Momento. "Queremos uma democracia forte", escreveu o deputado federal Odair Cunha (PT-MG). "É democracia sempre, sem nenhum tipo de anistia".

continua após o anúncio

Outro perfil criticou Jair Bolsonaro (PL), que manteve o silêncio nesta quinta (22) na PF. "Os golpistas chegando para depor. O covarde ficou em silêncio, só é macho quando está cercado por um exército de idiotas. Bolsonaro na cadeia. Sem anistia".

Uma pessoa fez a seguinte postagem: "o golpe sempre está à espreita, só não vê quem não quer, ontem, hoje e amanhã, a democracia deve ser vigiada e protegida, se eles não desistem, tão pouco nós. Cadeia para os golpistas, sem anistia, não passarão!".

continua após o anúncio

É PRECISO ESTAR ATENTO E FORTE 🔴 Sociedade civil e parlamentares lançam na Câmara o Manifesto em Defesa da Democracia 🚩 #SemAnistia



"Queremos uma democracia forte. É democracia sempre, sem nenhum tipo de anistia" 💬 Deputado Federal Odair Cunha (@odaircunhamg) @PTnaCamara pic.twitter.com/cQjI6li4lu — PT Brasil (@ptbrasil) February 22, 2024

continua após o anúncio

Os golpistas chegando para depor. O covarde ficou em silêncio, só é macho quando está cercado por um exército de idiotas.

BOLSONARO NA CADEIA

SEM ANISTIA pic.twitter.com/NOGrEQijR5 — @Dayse🚩🚩🚩 (@DayseDeLuta) February 22, 2024

continua após o anúncio

O golpe sempre está à espreita, só não vê quem não quer, ontem, hoje e amanhã, a democracia deve ser vigiada e protegida, se eles não desistem, tão pouco nós. Cadeia para os golpistas, sem anistia, não passarão! pic.twitter.com/HFqFgqChTN — Rose Gomes Martins (@rogomesmartins) February 17, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: