Sem desconfiar que foi chamada de oportunista, Naiara Azevedo canta trecho de parceria com Marília Mendonça

247 - Sem saber que foi cancelada do lado de fora da casa, nesta terça-feira (18), Naiara Azevedo cantou um trecho de sua música com Marília Mendonça. A cantora reuniu alguns dos confinados do “Big Brother Brasil 22” e entoou a canção. Na última semana, após manifestação da família da Rainha da Sofrência, a equipe de Naiara revelou que pode abrir mão de lançar o feat, intitulado “50 por cento”. A informação é do portal do Hugo Gloss.

Ainda, a cantora afirmou que a música será lançada em fevereiro. No entanto, como está confinada, Naiara não sabe que a família de Marília Mendonça emitiu um comunicado explicando que não estava de acordo com a estratégia comercial para o lançamento da canção.

Em nota, a família de Marília explicou que Naiara estaria tentando forçar a liberação do feat, pegando todos de surpresa com a notícia. “Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela”, disse o texto.

