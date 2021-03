Sem estado de direito, morreremos todos sufocados, diz Reinaldo Azevedo

Colunista aponta Jair Bolsonaro como consequência do caos criado pela Lava Jato e diz que ele já cometeu nada menos que 26 crimes de responsabilidade edit

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo, que apoiou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, mas, recentemente, em entrevista ao jornalista Breno Altman , disse ter cometido um erro, atribui à Lava Jato o caos criado no Brasil, contabiliza 26 crimes de responsabilidade já cometidos pelo atual ocupante da presidência e diz que os brasileiros correm o risco de morrer sufocados.

"Na minha contabilidade, Jair Bolsonaro cometeu 26 crimes de responsabilidade, alguns deles também crimes comuns", diz ele, em sua coluna . "Nunca foi tão grande a responsabilidade dos togados. A destruição do devido processo legal e da política como espaço de resolução de conflitos nos conduziu ao desastre. A exemplo de todo salvacionismo, também o dos fanáticos de Curitiba resultou em devastação e morte. Tenham a coragem, senhores ministros, de resgatar as regras do jogo. Não é um golpe que nos ameaça. É a desordem. Ou morreremos todos. Sem estrondo nem respiradores", aponta.

