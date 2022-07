‘Sempre fui PT e sou contra Bolsonaro até o fim da minha vida’, diz Casagrande após demissão da Globo

Apoie o 247

ICL

247 - Após ser demitido da rede Globo com 25 anos de casa, o ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande concedeu entrevista ao jornal Folha d e S.Paulo nesta quarta-feira (7) e apontou seus posicionamentos políticos.

“Eu sou contra o governo Bolsonaro até o fim da minha vida. Eles estão destruindo o país, na parte política, na parte social, destruindo a Amazônia, destruindo os indígenas, o pessoal tá morrendo de fome e o cara fica gastando dinheiro em motociata, e as pessoas estão morrendo de fome. Então eu sou contra a corrupção do MEC, machismo, homofobia, racismo, não posso ser a favor de uma coisa dessas”, disse.

“Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu sempre fui PT, mas gosto do Ciro Gomes também, já votei no Ciro. Foi como eu falei no Roda Viva: Mas eu vou votar no PT porque é o partido em que eu sempre votei. Não sou filiado, não vou subir em palanque, não vou fazer campanha pra ninguém, não sou candidato a nada”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele ressalta que age com profissionalismo. “Sou um comentarista, sou um colunista de esporte, eu quero mostrar isso, eu quero continuar sendo isso. Sempre respeitei a TV Globo até hoje. As emissoras de televisão, jornais, rádios, o que for, elas têm restrições em relação à política. A preferência delas é serem neutras mesmo porque quem é de futebol quer falar de futebol, não tem muito espaço mesmo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu vou esperar ter contatos pra trabalhar como comentarista, colunista de esportes, apesar que eu já penso também em fazer outras coisas, penso em fazer um programa de entrevistas, penso em musical”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE