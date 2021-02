Senado aprova o fim da obrigação de empresas publicarem seus balanços em jornais

247 - O Senado aprovou nesta quarta-feira (24) projeto de lei que cria o marco legal das startups, que tem por objetivo fomentar o mercado de startups por meio da desburocratização de processos e do aumento da segurança jurídica para investimentos.

Segundo a proposta, as startups devem ter receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior e até dez anos de inscrição no CNPJ. Além disso, precisam declarar, em seu ato constitutivo, o uso de modelos inovadores ou se enquadrarem no regime especial Inova Simples, previsto no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 123, de 2006).

Segundo a Folha de S. Paulo, o texto aprovado inclui um dispositivo que tira a obrigação das empresas fechadas com receita de até R$ 78 milhões de publicar os balanços em jornais de grande circulação. Com medida, defendida por Jair Bolsonaro, essas empresas, poderão fazer a publicação de seus balanços apenas na internet. Atualmente, essa desobrigação vale para empresas fechadas com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido de até R$ 10 milhões.

