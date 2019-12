Sensacionalista: Leonardo DiCaprio foi visto ensaboando chão de banheiro no Alvorada

Segundo o Sensacionalista, há testemunhas de que o ator Leonardo DiCaprio foi visto ensaboando o chão do banheiro do Palácio da Alvorada. "Ele estava disfarçado de senhora de 60 anos, o cara é muito bom ator", disse general Heleno edit

247 - O site de humor Sensacionalista repercutiu nesta terça-feira (24) a queda de Jair Bolsonaro no banheiro do Palácio da Alvorada, dizendo que "segundo o serviço secreto, há testemunhas de que o ator Leonardo DiCaprio foi visto ensaboando o chão do cômodo".

"Ele estava disfarçado de senhora de 60 anos, o cara é muito bom ator", disse o general Heleno enquanto podava uma laranjeira na sede do alto comando do exército, escreveu o site.