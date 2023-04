Sergio Moro apanha nas redes após sugerir que Gilmar Mendes vende sentenças

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o parlamentar sugerir que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes vende sentenças. "Sempre rasteiro e inconsequente", escreveu um perfil.

Mendes é crítico da Operação Lava Jato quando Moro, ex-juiz, era responsável pelo julgamento dos processos em primeira instância jurídica.

No começo deste mês, por exemplo, o ministro do STF criticou Jair Bolsonaro (PL) e o parlamentar do União Brasil, ao dizer que a maior da contribuição ex-ocupante do Planalto foi tirar o senador da Vara Federal de Curitiba (PR).

Em fevereiro de 2021, Mendes disse que a postura de Moro como juiz da Lava Jato foi "um total descolamento institucional".

Sempre rasteiro e inconsequente, o ex-juiz que combinava provas com o ex-procurador, fala em "comprar habeas corpus com o Ministro Gilmar Mendes".

Tem que se explicar junto ao Senado.

Não foi a mulher desse cara que tentou comprar a deleção do TACLA DURAN?@rodrigopacheco e aí? pic.twitter.com/rPDRlMZyY6 April 14, 2023

O tamanho do nojo que eu tenho desse cara, 🤢 — Tiago 🐯💍🏳️‍🌈🇧🇷🚩 (@Sr_Tigeerr) April 14, 2023

Inacreditável a postura desse ex-juiz. — João José Júnior (@jotajotagol) April 14, 2023

