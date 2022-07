Sertanejos do jingle de Bolsonaro captaram R$ 1,9 mi pela Lei Rouanet

Apoie o 247

Metrópoles- A dupla sertaneja que gravou um jingle para a campanha de Jair Bolsonaro e estará na convenção do PL neste domingo já captou R$ 1,9 milhão por meio da Lei Rouanet, o mecanismo oficial de incentivo à cultura que é duramente criticado pelos bolsonaristas e pelo próprio presidente da República.

Mateus e Cristiano apresentaram a música “Capitão do Povo” a Bolsonaro pela primeira vez no almoço que o presidente teve com o bilionário Elon Musk e outros empresários, em maio. A canção caiu nas graças da militância bolsonarista e já foi usada em um clipe distribuído pela campanha.

Apoiadores do presidente, os cantores sertanejos já foram contemplados duas vezes pela Lei Rouanet, que dá isenção fiscal a patrocinadores de iniciativas culturais aprovadas pela Secretaria Nacional de Cultura.

