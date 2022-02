Serviço Olímpico de Transmissão internacional elogia sistema de transmissão do Centro de Mìdia da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O CEO do Serviço Olímpico de Transmissão (OBS, na sigla em inglês), Yiannis Exarchos, elogiou o sistema de transmissão do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) nos Jogos Olímpicos de Beijing, durante uma entrevista concedida à emissora chinesa.

Exarchos disse que o CMG é o transmissor com o maior prospecto e a maior capacidade do setor do globo, e que sua inovação tecnológica, tecnologias digitais e transmissão em 4K/8K são lideranças no mundo.

Na entrevista, Exarchos destacou especialmente o sistema de câmera orbital 4K de super velocidade, desenvolvido pelo CMG, avaliando que a câmera capturou efetivamente