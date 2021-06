“Seu parente que morreu, foi por R$10”, escreve Átila Iamarino, e internautas lembram de familiares e amigos

247 - O divulgador científico, Átila Iamarino utilizou a sua conta no Twitter para provocar os internautas com um questionamento sobre o escândalo da propina das vacinas no governo Bolsonaro e o impacto na vida dos brasileiros que perderam seus familiares para a Covid. Na postagem, Átila diz " Seu parente que morreu, foi por R$10". O post teve mais 28 mil curtidas e cerca de 900 comentários, a maioria com fotos de pessoas que perderam a batalha para a Covid-19.

Seu parente que morreu, foi por R$10 https://t.co/r3M54xTOaz — Atila Iamarino (@oatila) June 30, 2021

Anônimos e famosos comentaram o tuíte, como o cantor Johnny Hooker, que lamentou a perda de um amigo por causa de R$10 de propina pela vacina.

Um dos meus melhores amigos morreu, por conta de R$10 pra propina 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Dx1vHCjWKg — Johnny Hooker 💉 VACINA JÁ! 💉 (@JohnnyHooker) June 30, 2021

Outra internauta conta que perdeu o pai que trabalhava na linha de frente de um hospital.

Meu papito, 51 anos. Trabalhava no RH de um Hospital Federal. Não foi vacinado porque não consideraram que a equipe dele estava em risco. Inúmeros pedidos protocolados para fazer os serviços de casa e se expor menos. Pegou COVID fazendo avaliação de desempenho dos médicos pic.twitter.com/zOf7zR7bHY June 30, 2021

Este outro perdeu seis pessoas da família por R$60.

Eu perdi meu primo, meu tio e minha tia.



A filha do meu primo (no meio na foto) perdeu pai, avô e avó.



😞 pic.twitter.com/yQx6p4hFFL — Thiago Rocha (@thiago0001) June 30, 2021

