Shakira convida influencer brasileiro, do vídeo 'Waka Waka na Maré', para dançar em próximo show

247 - A cantora colombiana Shakira, autora da icônica música tema da Copa do Mundo de 2010, 'Waka Waka', convidou o influenciador digital brasileiro Raphael Vicente a dançar com ela no próximo show que fizer no Brasil.

Tudo começou quando Raphael publicou um vídeo de dança intitulado 'Waka Waka na Maré', em que apresenta uma coreografia baseada no hit da artista colombiana, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde foi criado. O vídeo viralizou e chegou até Shakira, que o republicou e disse ter "adorado" a peça: "Isso é tãããão bom. Adorei! Muito legal!!!" escreveu em seu Twitter.

Raphael, então, comentou, eufórico: "Meu Deus, como eu vou responder a Shakira? A Maré te ama muito, mulher, muito obrigadoooo, venha ao Brasil!"

Shakira admirou-se com a emoção do influenciador brasileiro e fez o convite para que ele participasse de sua próxima apresentação no Brasil: "E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil!!!!!"

