Sheherazade cobra líderes do Congresso e STF: 'vão coadunar com essa tentativa de auto-golpe?'

Apresentadora do SBT diz que Jair Bolsoanro "atenta novamente contra a democracia" e ação do Congresso e STF. "Vão fechar os olhos e coadunar com essa tentativa de auto-golpe?", questionou edit

247 - A jornalista Rachel Sheherazade, apresentadora do Jornal do SBT, classificou a participação de Jair Bolsonaro em um ato em defesa do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal com um atentado à democracia.

"Presidente da República não disfarça mais e atenta novamente contra a democracia, agredindo frontalmente os demais Poderes! O que farão agora @RodrigoMaia @davialcolumbre e o @STF_oficial? Vão fechar os olhos e coadunar com essa tentativa de auto-golpe?", questionou a jornalista em sua conta no Twitter.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.