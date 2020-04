Sidney Rezende: de “durão e implacável”, Bolsonaro agora sem Moro clama por carinho e afeto

247 - “Nada será como antes” no governo de Jair Bolsonaro sem Sergio Moro no Ministério da Justiça, escreve o jornalista Sidney Rezende, em seu site SRzd. “Ao romper com o presidente, a estrela da Operação Lava Jato demoliu bandeiras do atual regime. Bolsonaro sabe disso”, diz ele, em referência ao ex-juiz.

“De ‘durão e implacável’, o capitão agora clama por carinho, afeto. Apelo sentimental substitui a razão. Ele trabalha a imagem do ‘coitado’, traído pela ingratidão do seu vaidoso ex-ministro”, escreve o jornalista, em referência à postagem que Bolsonaro fez neste sábado 25 nas redes sociais, apontando ingratidão de Moro ao vazar conversas entre os dois ao Jornal Nacional.

“Se ele conseguirá alcançar os corações com seus apelos e, com esta tática, reagrupar seus até há pouco fiéis seguidores, breve saberemos. Mas, o que é certo é que nada será como antes”, afirma Sidney Rezende.

