Sikêra Jr. ataca Lula, Felipe Neto e Drauzio Varella no programa Raul Gil

O bolsonarista Sikêra Jr. participou da reestreia do quadro Para Quem Você Tira o Chapéu, do Programa Raul Gil, neste sábado (14), e disparou diversas críticas a artistas e políticos.

O apresentador rejeitou todos os dez nomes apresentados. “Nenhum desses aí merece minha atenção. Me perdoe por traumatizá-lo na volta desse quadro”, disse o âncora do Alerta Nacional a Gil, depois de olhar os dez chapéus.

De acordo com o portal Metrópoles, o primeiro deles fazia menção a Felipe Neto. “Esse garoto se perdeu completamente. Ele se acha a mente mais brilhante da política brasileira. Você se perdeu. Éramos seus fãs”, disse Sikêra, que ainda acusou o youtuber de “abusar da inocência das crianças”, sem dar exemplos concretos e justificativas para a acusação.

Ele também “não tirou o chapéu” para Drauzio Varella, Léo Dias, Randolfe Rodrigues, Marina Silva, Luísa Mell, Tico Santa Cruz e Guilherme Boulos e Lula.

Sikêra Jr foi alvo de uma grande campanha de desmonetização após dizer que gays “são uma raça maldita.

