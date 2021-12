Sikêra Jr. e RedeTV! são acionados pelo MPF por comentários homofóbicos (vídeo)

Apoie o 247

247 - O apresentador da RedeTV! Sikêra Jr. voltou a fazer comentários ofensivos à comunidade LGBTQIA+. De acordo com o UOL, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos (PRDC), uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul contra o apresentador e a emissora.

Os comentários de Sikêra foram feitos em 26 de novembro, durante o programa que ele comanda, o Alerta Nacional. Na ocasião, ele falava da história em quadrinhos do escritor Tom Taylor em que o personagem Superman afirma ser bissexual. E mesma história já causou polêmica com o jogador de vôlei bolsonarista Maurício Souza.

No programa, Sikêra e sua equipe cantaram e dançaram uma música composta por eles que relaciona a pedofilia à população LGBTQIA+.

A ação pede que apresentador e a emissora paguem uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos. O valor seria revertido à comunidade, sendo utilizado, por exemplo, por entidades que acolhem ou promovem direitos dessa população.

